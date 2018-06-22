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22 Haziran 2018 14:06

Çankaya’da istihdam atılımı

Çankaya Belediyesi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneğinin (AGSD) imzaladığı protokolle hayata geçirilen istihdam garantili düz dikiş kursunda kursiyerler öğrenmeye devam ediyor.

Çankaya’da istihdam atılımı

22 Haziran 2018 14:06


Çankaya Belediyesinin istihdam odaklı projelerinden biri olan Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile ortaklaşa düzenlenen istihdam garantili düz dikiş kursunda kursiyerler öğrenmeye devam ediyor. Eğitime katılanlar ve sınavda başarılı olanlara istihdam garantisi verilirken, kurslarda üretilen giyim ürünleri tüketicilere ulaştıracak. 100. Yıl İş ve İstihdam Atölyesi’nde Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nden uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda ilk etapta 15 kişilik grup eğitim alıyor. Bir yıl içerisinde 400 kişiye verilmesi planlanan eğitimler üç ay sürüyor. Kursiyerler eğitim sonrasında dönem boyunca ürettikleri giysileri açacakları sergide halkla buluşturacak.


Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Birimi tarafından projenin yürütüldüğünü dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İş ve İstihdam Merkezi aracılığıyla şu ana kadar 450 kişiye doğrudan iş imkanı sağladığını ve bu işbirliği ile de birçok insanın istihdam edileceğini umduğunu belirtti.




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