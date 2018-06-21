Çankaya’da ’Kadın Emeği Festivali’ başlıyor

Stantlardaki satışlardan elde edilecek tüm gelirin kadınlara kalacağı festivalin açılış konserinde pop müziğin sevilen ismi Sıla Ankaralılarla buluşacak. Festivalde, kapanış konserinde sahne alacak Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş de el emeği ürünlerden oluşan stant açacak.

Çankaya Belediyesi, “Kadın Emeği Festivali”ni bu yıl ikinci kez düzenliyor. Eşitlikçi bir toplumun gelişmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacı taşıyan ve üç gün sürecek olün festival, 29 Haziran’da başlayacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda yaklaşık 200 kadın, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse, takıdan örgü bebeklere kadar yaptıkları pek çok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak. 29 Haziran Cuma günü saat 10.00’da stantların kurulmasıyla başlayacak festival, 14.00’de düzenlenecek Latin dansları gösterileriyle devam edecek. Saat 20.00’de ise pop müziğin sevilen sesi Sıla, Ankaralılarla buluşacak.

30 Haziran Cumartesi saat 14.00’de başlayacak zumba gösterisinin ardından 15.00’de toplumsal cinsiyet eşitliği atölye çalışmaları yapılacak. 16.00’da ise Retro Queen Grubu konser verecek. Çocukların unutulmadığı festival kapsamında 16.30’da “Çocuklar için Mahalle Oyunları” etkinliği düzenlenecek. Gün, saat 19.30’da başlayacak İstanbul Girls Orkestrası’nın konseriyle sona erecek. Festivalin son günü 1 Temmuz Pazar da saat 14.00’de düzenlenecek zumba gösterisinin ardından uçurtma etkinliği gerçekleşecek. 16.00’da Retro Queen Grubu’nun vereceği konserin ardından 16.30’da “Çocuklar için Mahalle Oyunları” düzenlenecek. Festivalin saat 20.00’de başlayacak kapanış konserini ise Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ve Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu verecek. Suzan Kardeş de konser öncesi açacağı stantta el emeği ürünleri gelenlerin beğenisine sunacak.