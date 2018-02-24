Çankaya’da kent tarımı yaygınlaşıyor

1000’in üzerinde vatandaşın sebze yetiştiriciliği ve tarımsal teknikler hakkında eğitimler aldığı Kent Tarım Hobi Evi’nin adını “Kent Tarım Eğitim ve Uygulama Merkezi” olarak değiştiren Çankaya Belediyesi, bu alanda ikinci merkezini de açmaya hazırlanıyor.

7’den 70’e Çankayalıların yoğun ilgi göstermesi üzerine harekete geçen Çankaya Belediyesi, Mutlukent Mahallesi’nin ardından Ata Mahallesi’nde hizmete girecek ikinci merkezin yapımını tamamlamak üzere. Öveçler Ata Yeşil Koridoru Parkı içinde yapılan yeni merkez, 200 metrekare büyüklüğünde 40 kişinin eğitim alacağı kapasitede olacak.

Baharda açılacak

Ankara’da belediye olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların toprakla haşır neşir olması için 2015 yılında Mahalle Bostanı kurduklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızın isteği doğrultusunda kurduğumuz 2 bin metrekarelik eğitim ve uygulama alanından 1000’in üzerinde vatandaşımız yararlandı. Amacımız hem teorik hem de pratik eğitim vermekti. Geçen sürede bunu uygulamasını çok net bir şekilde gördük. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan tarımsal üretim yapılabilen mini tarım alanında, bir yandan ekolojik bostan kültürünü yaşatmayı bir yandan da yerel tohumların gelecek nesillere taşınmasını amaçladık. Buradan yararlanan vatandaşlarımızda büyük bir memnuniyet gördük. İkincisini de uygun bir alanda inşa etmeyi uygun gördük. Bahar aylarında hizmete açmayı planlıyoruz. Kent ortasında toprakla buluşmanın stres atma, üretme mutluluğu gibi çok olumlu katkıları var. İnsanımızın mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan engelli vatandaşlarımız da yararlanabilecek” şeklinde konuştu.

Engelliler için özel bostan

Mutlukent’teki ilk merkezde olduğu gibi doğal üretim yöntemleriyle “temel sebzecilik”, “mevsimsel sebzecilik”, “budama”, “aşılama”, “kompost yapımı”, “yağmur hasadı” gibi konularla ilgili bilgilerin verileceği yeni merkezde de uygulama bostanı bulunacak. Çankaya Belediyesince çalışmalarında sona yaklaşılan merkezde bir ilk olarak engelliler için özel bostan alanı da oluşturulacak. Ata Kent Tarım Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin bahar aylarında açılması planlanıyor.