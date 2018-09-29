Çankaya'da 'Kitap Buluşması'

Çankaya Kitap Buluşması'nda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kitapsız bir dünya düşünmek mümkün değil” dedi.

Çok sayıda yazarın ve 35 yayınevinin katılacağı, 5 Ekim tarihine kadar devam edecek olan “ Çankaya Kitap Buluşması” Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde başladı.

Çankaya Belediyesi ile Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın (TAKSAV) işbirliği ile düzenlenen Çankaya Kitap Buluşması'nda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "TAKSAV'a bu işbirliğinden ötürü teşekkür ediyorum çünkü önemli bir iş yapıyoruz. Büyük bir eksiği gidermek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Çölleştirilen sanatla, edebiyatla, kültürle, çölleştirilen bir Ankara gerçeği ile son 20-25 yıldır hepimiz karşı karşıyayız ve eskinin kültür kokan Ankarası, kitap kokan Ankarası, Yüksel Caddesi'nde, Karanfil'de, Konur'da kitapçıların, oranın günlük hayatını belirlediği Ankarası, Zafer Çarşısı'ndaki o güzelim kitapçılar ve bütün bunların Ankara'nın kültürüne, sanatına etki eden dönemleri hepimiz için geride kalmış görünüyor ama buna karşın Çankaya Belediyesi, her zaman Ankara'nın kültür ve sanat dünyasına katkıda bulunmak için varlığını ortaya koydu. Ben de göreve geldiğim günden bu yana, aynı kararlılıkla devam ediyorum" dedi.

"Bir kitap fuarı eksiği vardı"

Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da bir kitap buluşması, bir kitap fuarı, gelenekselleşen, her sene aynı tarihlerde büyüyerek gelişen bir kitap fuarı eksiği vardı. Biz de TAKSAV ile birlikte bu çölleşmeye karşı, bu eksiği giderecek bir etkinliği bugün burada hayata geçirmiş oluyoruz. İlkini yapıyoruz."

Taşdelen, bu buluşmanın her sene daha da büyüyeceğinden, gelişeceğinden, daha çok insana ulaşacağından hiçbir şüphesi olmadığını belirterek, "Bu birincisi, önümüzdeki senelerde daha büyüğünü yine hep beraber yapacağız" şeklinde konuştu.

Buluşmanın Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapılmasının ayrı bir güzellik olduğunu vurgulayan Taşdelen, "Çağdaş Sanatlar Merkezimizin 20. yaşını kutluyoruz ve bu yaz döneminde de Çağdaş Sanatlar Merkezinin yapıldığı günden bugüne ilk defa kapsamlı bir tadilattan geçirildi. Çok güzel bir tadilat gerçekleştirdik ve şimdi de kitap buluşması için bir aradayız" ifadesini kullandı.

Taşdelen, "Kitap kokusuyla, dokunuşuyla, hissetmesiyle ayrı bir dünya. Şimdi internet gazeteciliği var. Gazetelerin bazılarını internetten okuyoruz ama gazeteyi elimize aldığımız zaman, gazete okuduğumuzu fark ediyoruz. İnternetten okuduğumuz gazete yavan kalıyor. Yine aynı şekilde, kitapsız bir dünya düşünmek mümkün değil. Ne kadar dijitale geçse de kitabı, ister dijitalden, ister kendisi olarak okumak çok ayrı bir keyif. Evet, yeni kuşaklar roman okumuyor, yeni kuşaklar daha az tarih kitabı okuyor ama bu kültür despotizmine karşı hep beraber mücadele etmemiz gerekir. Çünkü itirafta bulunuyorlar, diyorlar ki ‘her şeye gücümüz yetiyor da şu kültüre, edebiyata, sanata gücümüz yetmiyor.' Çünkü kültür, edebiyat, sanat, bunlar özgür düşünce, özgürlük gerektirir. Özgür düşünceye sahip olmayan kafalardan da bu işler çıkmaz. Kültüre, sanata ve edebiyata da bizler her zamankinden fazla sahip çıkmak zorundayız. Ben o nedenle bu kitap buluşmamızın çok kıymetli olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Etkinliğe katılan 35 yayınevine, gelecek olan yazarlara ve misafirlere iyi okumalar dileyen Taşdelen, kitap buluşmasına katılan yayınevlerinin stantlarını gezdi.