Çankaya’da kurtuluşun simgesi parklar

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin kurulduğu Çankaya’da Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak, bu değerleri sonsuza kadar yaşatmak için en değerli arsalarına park yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluşunu simgeleyen isimler veriyor. Binlerce dönümlük parklarda tarihini yaşatan Çankaya Belediyesi, her gün yüzlerce vatandaşın spor, dinlenme, nefes alma ve çocukların oyun oynama ihtiyaçlarına cevap veriyor. Çankaya’nın Atatürk’ün ve Cumhuriyetin ilçesi olduğunun altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ülkemizin bağımsızlık mücadelesi ile Cumhuriyetimizin kurulma sürecini hatırda tutmak, genç kuşaklara aktarmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Bu ülkenin hangi koşullarda kurulduğunu, nasıl bir mücadelenin verildiğini anlatmak ve öğretmek için Çankaya’nın en değerli arsalarına yaptığımız parklara Atatürk, İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı, Zafer, Lozan adlarını verdik. Cumhuriyetin değerlerini Çankaya’nın kalbinde yaşatıyoruz. Yine ülkemizin özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı sunmuş siyaset, bilim, kültür ve sanat insanlarının adlarını da en güzel eserlerimize verdik. Temel amacımız bu ülkeyi kuran iradeye ve o iradenin sahiplerine saygı ve minnetimizi sunmaktır. Parklarımızın her biri binlerce dönüm arazi üzerine kurulmuş ve halkımızın kullanımına sunulmuştur” ifadelerinde bulundu.

Mayıs ayında açılışı yapılan ve toplam alanı yaklaşık 60 bin metrekareyi bulan Zafer Park’ta; çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüme yolları, bisiklet yolları, güvenlik binası bulunuyor. 4 girişine konan tagları ve bin 384 metrekarelik biyolojik göleti ile de Çankaya’nın prestij parkları arasında yerini alan Zafer Park, 2 basketbol sahası, voleybol ve tenis sahası ve koşu yolu ile vatandaşlara geniş spor alanları imkanı sunuyor. Ankara’ya 40 bin 500 metrekare daha yeşil alan kazandıran Zafer Park bölge her yaştan insanın tüm isteklerine cevap verecek nitelikte yaşam alanına dönüştü. Giriş bölümündeki tören alanıyla ziyaretçileri karşılayan İsmet İnönü Parkı’nda ise orta meydan, büyük bir süs havuzu, 2 metre genişliğinde doğal dere ile bisiklet ve araç yolları bulunuyor. 57 bin metrekarelik parkın 22 bin metrekaresi yeşil alan. Çankaya Belediyesinin halkın sosyalleşmesi adına büyük önem verdiği Çankaya Evlerinden biri olan Birlik Çankaya Evi de bu park alanı içinde yer alıyor. Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda uygulamaya koyarak Ankara’ya kazandırdığı ve daha sonra birçok parkında yaygınlaştırdığı biyolojik göletler, hem İsmet İnönü Parkı hem de Zafer Park’ta yer alıyor. Eko sisteme katkı sağlamasının yanı sıra kent yaşamındaki estetik rolüyle de dikkat çeken biyolojik göletler, kimyasal madde kullanılmadan su bitkileri ve yararlı mikroorganizmalar sayesinde suyunu arıtarak temiz kalma özelliğine sahip. Görsel güzelliğiyle şehrin içine doğadan bir parça sunan biyolojik göletlerden İsmet İnönü Parkı’na bin 495 metrekare büyüklüğünde yapıldı.