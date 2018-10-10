Çankaya'da meme kanseri semineri düzenlendi

Çankaya'da meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında “Kanserden Korkma! Tanırsan Yenersin” seminer dizisinin ilki Ayrancı Baharevi'nde düzenlendi. Kanserle Dans Derneği ile birlikte gerçekleştirilen seminerler, 25 Ekim'e kadar devam edecek.

Çankaya Belediyesinin Kanserle Dans Derneği ile birlikte düzenlediği meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri “Kanserden Korkma! Tanırsan Yenersin” seminer dizisinin ilki Ayrancı Baharevi'nde gerçekleştirildi. Dernek gönüllülerinden Meme Cerrahı Prof. Dr. Semih Görgülü ve Radyoloji Uzmanı Dr. Işıl Tunçbilek'in verdiği seminer yoğun ilgi gördü. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan hekimler, kadınlarda en sık görünen kanser türü olan meme kanserini erken teşhis etmenin önemini vurguladı.

17 Ekim 14.00-16.00 saatlerinde Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi'nde ise “Kanserle Dans Edenler” söyleşisi düzenlenecek. Prof. Dr. Semih Görgülü, 19-20-21 Ekim'de Kuğulupark'ta 12.00-14.00 ve 18.00-20.00 saatleri arasında meme kanseri bilgilendirme etkinliğinde de yer alacak. Görgülü, 22 Ekim günü saat 19.30'da TEV Ankara Kız Yurdu'nda, 23 Ekim 14.00'de Cebeci Baharevi'nin yanı sıra 19.30'da Kurtuluş İnci Kız Öğrenci Yurdu'nda, 24 Ekim 19.30'da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi'nde, 25 Ekim 14.00'de Masal Kalesi Kreşi'nde ve 19.30'da Beşevler İnci Kız Öğrenci Yurdu'nda katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Tamamı ücretsiz etkinliklerin ayrıntılı programı www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinde yer alıyor.

“Akran zorbalığı”na karşı da eğitim

Öte yandan, öğrencileri de unutmayan Çankaya Belediyesi, Türk Psikologlar Derneği işbirliğiyle liselerde “Akran Zorbalığı ve Şiddet” konulu eğitim düzenliyor. Psikolog Ceylan Nur Akgün, Milli Eğitim Vakfı Özel Eğitim Kolejinde verdiği dönemin ilk eğitiminde akran şiddetinin ne olduğunu, hangi davranışların zorbalık olarak tanımlanabileceğini aktardı. Akgün, akran zorbalığına uğrayanların durumu aktarmakta güçlük çekebileceğini belirterek, öğrencilerin kendisini çaresiz hissetmek yerine okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerine başvurması, birbirleriyle sağlıklı iletişim kurması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, farklı okullarda da devam edecek.