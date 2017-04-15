Çankaya’da ’Otizm Farkındalık Haftası’ buluşması

Çankaya Belediyesi, Beyaz Koza Özel Eğitim Kurumu ve Otsimo iş birliğiyle düzenlenen ’Otizm ve Spor’ başlıklı etkinlikte, hem otizmli çocukların spora yönlendirilmesiyle sağlanan gelişimler hem de otizmli çocukların ihtiyaçları gözetilerek üretilen uygulamalar anlatıldı.

Çankaya Belediyesi, Nisan ayında kutlanan Otizm Farkındalık Haftası nedeniyle otizmli çocuklar ve aileleri ile eğitimciler ve sosyal sorumluluk projesi üreten paydaşları buluşturan bir etkinliğe imza attı. Beyaz Koza Özel Eğitim Kurumu ve ODTÜ Teknokent Otsimo iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin odak noktası, otizmli çocukların gelişiminde spor eğitiminin önemi oldu. Beyaz Koza Özel Eğitim Kurumundan Engin Uysal’ın sunumuyla başlayan programda ilk olarak spor faaliyetlerinin otizmli çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerine yaptığı katkı paylaşıldı.

Sporun otizmli çocuklarda motor becerileri artırdığını, sosyalleşmeyi ve odaklanmayı sağladığını, çocuğun fiziksel sağlığını iyileştirdiğini kaydeden Uysal, otizmli çocukların bu alanda uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak önemli yol kat ettiğini ifade etti.

ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Otsimo’yu temsilen bir sunum yapan Baran Kayır ise, tablet ve bilgisayarlara indirilen ücretsiz bir uygulama olan Otsimo’nun dikkat ve odaklanma sorunu çeken otizmli çocukların sayı, renk gibi temel kavramları öğrenmesine katkı sağladığını belirterek, Otsimo programını tanıttı. Otsimo’nun geliştiricisinin, programı dikkat ve odaklanma sıkıntısı çeken otizmli kardeşinin sadece tabletle uzun süre meşgul olabildiğini fark ettikten sonra hayata geçirdiğini ifade eden Kayır, otizmli çocukların eğitiminde uzman kişilerin desteği alınarak hazırlanan eğitim uygulamasının ücretsiz olduğunu belirtti.

"Spor sayesinde hayatımız değişti"

Etkinlikte konuşan Kurtuluş Aytekin de şu an 15 yaşında olan ikiz oğullarının otizm teşhisi almasıyla başlayan süreçleri anlattı. Tek bir otizmli çocukla ilgilenmenin bile aileler için yeterince zorlu ve yıpratıcı bir süreç olduğunu kaydeden Aytekin, "İkizlerimiz otizm teşhisi aldıktan sonra yılmadık. Sporu hayatımızdan hiç çıkarmadık. Spor onlara o kadar iyi geldi ve fiziksel alanda kat ettikleri yolu bilişsel alana taşımalarına o kadar yardımcı oldu ki, şimdi ikisi de bilgisayar programı yazıyor. Gururla söylüyorum ki oğullarımdan biri 5 bin diğeri bin 500 metrede atletizm şampiyonu oldu. Sporun otizmli çocukların gelişiminde ne kadar büyük etkisi olduğunu bunu bizzat çocuklarından gözlemiş bir baba olarak söylüyorum, lütfen çocuklarınızı bu alanda uzman ve otizmli çocuklarla nasıl çalışmaları gerektiğini bilen spor eğitmenleriyle tanıştırın. Bunun ayrıca bir hükümet politikası olması gerektiğine de inanıyorum" dedi.

"Farklılığın parçası olmaktan mutluyuz"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Otizm Farkındalık Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Otizmli çocukları olan aileler özellikle kreş, gündüz bakım evi bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Bizim tüm gündüz bakımevlerimizde otizmli çocuklar için muhakkak kontenjan bulunuyor. Uzman eğitmenlerimiz bu kaynaştırma sınıflarında onlara ihtiyaç duydukları eğitimi veriyor. Otizmli çocuklar çok güzel bir farklılığın çok güzel bir rengi ve biz de bu farklılığın parçası olmaktan mutluyuz" diye konuştu.