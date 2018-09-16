Çankaya'da parka ozan Ali Kızıltuğ'un adı verildi

Ozan Ali Kızıltuğ'un adının verildiği parkın açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Biz kalbimizde ölmeyen isimleri Çankaya'da da yaşatıyoruz'' dedi.

Çankaya Belediyesi, unutulmaz eserlerin sahibi ozan Ali Kızıltuğ'un adını verdiği parkı Göktürk Mahallesi'nde hizmete açtı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından açılışı yapılan parktaki törene Kızıltuğ'un eşi, oğulları ve kızları da katıldı. Tören Ali Kızıltuğ'un oğlu Mustafa Kızıltuğ'un babasının türkülerini seslendirmesiyle başladı. Duygulu anların yaşandığı törende konuşan Başkan Alper Taşdelen, ''Ali Kızıltuğ Parkı Çankaya'ya çok yakıştı. O hep halkının yüreğindekini söyledi. Onun isminin bu parkta yaşaması Çankaya için bir onurdur. Biz kalbimizde ölmeyen isimleri Çankaya'da da yaşatıyoruz. Nasıl ki Pir Sultanlar, Hacı Bektaşlar ölmez ise Ali Kızıltuğlar da ölmez'' ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana her mahallede olduğu gibi Göktürk Mahallesi'nde de muhtarlık birimi ile ortaklaşa bir çalışma yürüttüğünü belirten Taşdelen, bölgeye yapılan kreş, park ve çevrede bulunan okula yapılan hizmetleri anlattı. Çankaya Belediyesinin tarihinin en kapsamlı yatırım planını hayata geçirdiğini kaydeden Taşdelen, ''Biz sadece halkımızın önünde eğiliyoruz. Rantçı, talancı bir anlayış yerine kamu yararını gözeten bir anlayışla işimizi yapıyoruz, işte bu nedenlerden dolayıdır ki Türkiye'de son dört buçuk yılda Çankaya Belediyesi kadar yatırım yapan başka bir belediye yok'' şeklinde konuştu.

Kızıltuğ ailesi adına konuşan Mustafa Kızıltuğ ise gururu ve üzüntüyü aynı anda yaşadığını ifade ederek, ''Cumhuriyetin, Ankara'nın, Çankaya'nın aydınlık yüzü Alper Taşdelen'e babamızın adını böyle güzel bir parkta yaşattığı için teşekkür ediyorum'' dedi.

Konuşmaların ardından park ve Ali Kızıltuğ'un fotoğrafının ve dizesinin bulunduğu kaidenin açılışı gerçekleşti. Törene CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.