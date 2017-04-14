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14 Nisan 2017 12:39

Çankaya’da referandum temizliği

Çankaya Belediyesi Temizlik Ekipleri, referandum öncesi yürüttüğü çalışmalara referandum günü de devam edecek.

Çankaya’da referandum temizliği

14 Nisan 2017 12:39

Vatandaşların oy verdikleri okulların her birinde ikişer temizlik işçisi gün boyu görev yapacak.


Çankaya Belediyesi temizlik işçileri Pazar günü referandum süresince görev başında olacak. Vatandaşların oylarını vermek amacıyla yoğun olarak kullanacağı okullarda önlem alan ekipler, kirliliği önlemek için çalışacak. İlçedeki tüm okullarda iki kişi birlikte görev yapacak olan temizlik ekipleri, oy verme işleminin sona ermesine kadar vatandaşlara huzurlu ve temiz bir ortam sağlamak için hizmet verecek. Sandıkların kapanmasının ardında da bulundukları bölgenin temizliğini yapacak olan ekipler, okulları eğitimlerin başlayacağı gün için hazırlayacak.


Referandum öncesi düzenli olarak cadde ve sokaklarda devam eden toplu temizlik çalışmaları da Pazar gününün ardından aynen devam edecek. 10-15 kişilik ekipler halinde sürdürülen toplu temizlik çalışmalarıyla nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler başta olmak üzere ilçe geneli temizleniyor. Çöp araçları ve temizlik ekipmanlarıyla desteklenen personel, referandumun ardından çalışmalarını hızlandıracak.




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