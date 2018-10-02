Çankaya'da sanatla dolu hafta

Ekim ayının ilk haftasında da, Başkentliler, kitap fuarından, meme kanseri seminerlerine kadar pek çok etkinliği izleyebilecek.

Çankaya Belediyesi, Ekim ayının ilk haftasında da sanatı, sanatçıları ve eğitim seminerlerini Ankaralılarla buluşturacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 5 Ekim'e kadar açık kalacak “Bağzı Kitaplar Kardeştir” kitap fuarı, 35 yayınevi ve binlerce kitapla okurları buluşturmaya devam edecek.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılan Nurdan Bozkurt “İzler” Retrospektif sergisi de 30 Ekim'e kadar görülebilecek. Sanatçının seramik çalışmalarından bir derlemenin yer aldığı sergi, toplumsal olaylardan ve yaşamdan aldığı izleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı”

3 Ekim 19.30'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde Duendo Flamenco konseri ile başlayacak “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında pek çok seminer düzenlenecek. Sahne, 7 Ekim 17.00'de ise Legato Oda Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak. Her iki etkinliğe de katılmak için yer fişi almak yeterli olacak.

3 -13 Ekim tarihleri arasında Galeri Çankaya'da görülebilecek “Atölyeler Fotoğraf Sergisi” bir yıl önce kurulan ve on engelli okulundan yaklaşık 120 öğrenci ile fotoğraf çalışan “Engelsiz Fotoğraf Derneği”nin çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Tamamı ücretsiz olan etkinliklerin ayrıntılı programı www.cankaya.bel.tr internet sitesinde yer alıyor.