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22 Mayıs 2018 10:07

Çankaya’da satranç turnuvası

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası 140 çocuğun katılımı ile ilk kez düzenlenecek.

Çankaya’da satranç turnuvası

22 Mayıs 2018 10:07


Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilciliğinin görevlendireceği hakemler gözetiminde gerçekleşecek turnuva sonrası dereceye girenlere ödüller verilecek. Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerinde eğitim dönemi boyunca satranç eğitimi alan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, 27 Mayıs Pazar günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvasında yarışacak. İlk kez düzenlenecek turnuvaya Sokullu, Bayraktar, Bademlidere, Karapınar, Esat Çankaya Evleri’ndeki çocuklar katılacak. Bol ödüllü turnuvada birincilere 400 TL, ikincilere 300 TL, üçüncülere ise 200 TL elektronik market çeki verilecek. 140 çocuğun yarışacağı turnuva Pazar günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.




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