Çankaya’da Şebnem Ferah konseri

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yılında büyük bir kutlamaya imza attı. Anıtkabir’in yanında bulunan Anıtpark’ta düzenlenen "Çankaya Üniversiteler Arası Müzik Yarışması ve Şebnem Ferah Konseri"ne binlerce Ankaralı katıldı. Ödül töreni ve konser öncesi bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Birileri Atatürk’ün adını statlardan, kültür merkezlerinden, meydanlardan silmeye çalıştıkça bu ülke Mustafa Kemal Atatürk’e eskisinden daha fazla sahip çıktı ve 19 Mayıs’lar, 23 Nisan’lar daha büyük coşkuyla kutlanır oldu. Çünkü biz bu toprakları ve bağımsızlığımızı kanla, savaşla, gözyaşıyla kazandık. Şehitlerimiz sayesinde kazandık. Bu bilince sahip olmayan hiçbir düşünce yaşayamaz. Onlar Atatürk’ün adını kaldırdıkça, biz Ankara’nın en güzel parkı Ahlatlıbel Parkı’na ’Atatürk’ adını verdik. Onlar Atatürk Kültür Merkezi’ni yıktılar, biz Ankara’nın en güzel kültür merkezini yapıyoruz ve adını ’Atatürk Kültür Merkezi’ koyduk. Onlar İsmet İnönü’ye hakaret ettiler, biz ise yeni yaptığımız Ankara’nın en büyük parklarından birisine ’İsmet İnönü’ adını verdik. Bu da yetmedi Atamızın annesi Zübeyde Hanım’ın adını da yeni yaptığımız sosyal tesisimize verdik. Herkes bilsin ki bu topraklarda Mustafa Kemal’in askerleri bitmez" diye konuştu.

"Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal aydınlığı"

Çankaya’nın bir özgürlük kenti olduğunu söyleyen Taşdelen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz yaradılanı Yaradan’dan ötürü seviyoruz, biz siyasi düşüncesinden, kimliğinden, inancından, giyiminden dolayı hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Çünkü biz insanı seviyoruz, çünkü biz hizmet etmeyi seviyoruz. Onun için Çankaya bir özgürlük kentidir, bir demokrasi kentidir. Burada herkes el ele özgürce gezer. İşte özlediğimiz Türkiye bu. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı."

Taşdelen’in konuşmasının ardından ünlü sanatçı Şebnem Ferah sahne aldı. Yaklaşık 20 şarkı seslendiren Ferah’a vatandaşlar da eşlik etti.

Gençlerin bayramlarını doyasıya yaşamaları için düzenlenen ve 15 grubun performans sergilediği Çankaya Üniversiteler Arası Müzik Yarışması’nda jüri koltuğunda Cahit Berkay, Ahmet Güvenç, İskender Paydaş, Umut Kuzey ve Gülçin Ergül yer aldı. Yarışmada birincilik Ankara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Akis grubunun, ikincilik Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Maça’nın, üçüncülük ise Ankara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Dip grubunun oldu. Gençler ödüllerini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den aldı. Birinciye 15 bin TL, albüm ve klip, ikinciye 10 bin TL ve albüm, üçüncüye ise 5 bin TL ve single albüm desteği verilecek. Tüm katılımcılara da müziğe verdikleri emek için Katılım Belgesi verildi.