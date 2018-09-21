Çankaya'da sokaklar renkleniyor

Çankaya Belediyesi estetik görünüşü ve dayanıklılığı ile vatandaşların beğenisini kazanan renkli desenli asfalt kaldırım uygulamasını ilçenin birçok yerinde yaygınlaştırıyor. İlçede bulunan 124 mahallede asfaltsız yol bırakmayan Çankaya Belediyesi kaldırımları da uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen ve Çankaya Kaldırımı ile marka haline gelen renkli desenli asfalt kaldırım ile donatıyor.

Şimdiye kadar 600 bin metrekareyi geçti

Vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde Çankaya sokaklarında yürüyebilmeleri için çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana ilçede yer alan sokakları 634 bin 242 metrekare renkli desenli asfalt kaldırım ile kaplarken sokakları da göze hoş gelen bir yapıya büründürüyor.

Zamanın şartlarına göre eskiyen ve yıpranan kaldırımları en az 20 sene dayanabilen renkli desenli asfalt kaldırım ile değiştiren Çankaya Belediyesi, 2018 sezonu başladığından bu yana 87 mahallede 333 sokakta sürdürdüğü çalışmalarda 118 bin metrekarelik renkli desenli asfalt kaldırımı Çankayalıların hizmetine sundu.