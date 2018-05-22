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22 Mayıs 2018 10:07

Çankaya’da temizlik tüm hızıyla Ramazan’da da sürüyor

Çankaya Belediyesi günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra toplu temizlik, ibadethane ve pazar yerleri temizliğini hız kesmeden Ramazan ayında da sürdürüyor.

Çankaya’da temizlik tüm hızıyla Ramazan’da da sürüyor

22 Mayıs 2018 10:07

5 farklı semtte kurulan iftar çadırlarında bulunan temizlik işçileri de vatandaşların sağlıklı koşullarda orucunu açmasını sağlıyor.


İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında yoğunluğu artan ibadethaneleri de önceden belirlenen bir programla günde iki kez temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri temizleyen ekipler, dezenfektasyon çalışmalarıyla da halk sağlığına gereken özeni gösteriyor. Cebeci, Türközü, Esat, Öveçler ve Cevizlidere’de kurulan iftar çadırlarında da sürekli bulunan temizlik işçileri, vatandaşların sağlıklı koşullarda orucunu açmasını sağlıyor.



Hijyenik pazaryerleri


Pazaryerlerinde yürütülen temizlik çalışmalarıyla da gıda ürünlerinin hijyenik bir ortamda satışa sunulmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, toplu temizlik çalışmalarıyla sokakları baştan aşağı temizliyor. Önceden belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği koordineli çalışma sayesinde sokaklar kısa sürede pırıl pırıl olurken işçilere temizlik araçları da eşlik ediyor.




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