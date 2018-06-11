Çankaya’da toplu sözleşme sevinci

DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen arasında imzalanan sözleşme, 2 yıl geçerli olacak.

Çankaya Belediyesinde 8 Haziran’da kamu personeli emekçileriyle imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) bugün de işçilerle imzalandı. DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen arasında imzalanan sözleşme, 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Belediye avlusunda gerçekleştirilen imza ve kutlama töreninde, “Göreve geldiğimde çalışana sahip çıkacağımı, oluşturduğumuz değeri işçiye, memura, ezilene, fakir fukaraya döndüreceğimi söylemiştim, sözümü tutmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Göreve geldiğinden bu yana üç TİS imzaladığını, kadrolu işçilerin taban grubunda yüzde 208, İmar’da yüzde 242 ve Belde’de yüzde 163 artış sağlandığını belirten Taşdelen, “Ben göreve geldiğimde kadrolu çalışanların taban rakamı 92 idi, bu TİS’le beraber 153 TL oluyor, 2019’da ise 192 olacak. 2019’da Belde 82’den İmar ise 54,9’dan 133 TL’ye çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Bayramdan önce tüm çalışanların ikramiyesinin yatacağı müjdesini de veren Taşdelen, şunları söyledi:

“Belediyeciliğin Atatürkçülerin, sosyal demokratların ve devrimcilerin işi olduğunu birlikte gösterdiğimiz çalışma arkadaşlarıma, enflasyon üzerinde maaş artırımı yapmanın, Türkiye’de sosyal haklar, ikramiye ve taban ücretiyle ilgili en iyi sözleşmeyi yapan ilçe belediyesi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm çalışanları alnından öpüyorum.”

Emek üretenlerin çok şeyi hak ettiğini ve Türkiye’nin şu anki ekonomik koşullarında dayatılan 4+4 zam ile grev haklarının gasp edilmesine rağmen Genel-İş Sendikası olarak en iyi TİS’lere imza attıklarını söyleyen Çalışkan ise emekçinin yanında olan belediye başkanının sonuna kadar yanında olacaklarını vurguladı. CHP Genel Yardımcıları Seyit Torun ve Tekin Bingöl de yaptıkları kısa konuşmalarda kaynak sağlayan ve kaynağı doğru yerde kullanan, emeği en yüce değer olarak görüp emekten ve haktan yana tavır göstererek Çankaya emekçilerine hak ettiği değeri veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

Törene, CHP Ankara Milletvekilleri Murat Emir ve Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı ile Genel İş Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda Çankaya Belediyesi çalışanı katıldı. Çankaya Evleri Müzik Eğitmenlerinin verdiği mini konserle başlayan imza töreni, Hoy-Tur halk dansları topluğunun gösterisiyle sona erdi.