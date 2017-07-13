Çankaya Belediyesi’nde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girerek baraj puanlarını aşan ve tercih sürecine giren adaylar için kurulan destek masasında uzman eğitim koordinatörleri öğrencilere yardımcı oluyor.

Aldıkları puana göre en sağlıklı tercih listesini oluşturmaları sağlanan gençler için destek masası 26 Temmuz tarihine kadar açık olacak. Danışmanlık hizmeti eğitim koordinatörleri Bahar Barlas Çankaya ve Ali Apaydın tarafından veriliyor. Randevu usulüyle gerçekleştirilen tercih danışmanlığı hizmeti 10.00-19.00 saatleri arası veriliyor. Randevular için telefon numarası 428 20 22.

“Yaşam projeleri için buradayız”

Destek Masasına yoğun bir talep olduğunu dile getiren eğitim koordinatörü Ali Apaydın, “Basit bir sıralama ve teknik bir işlem olarak değil, öğrencilerin ilgisi ve sağlıklı bir yaşam projesi için nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiği noktasında yardımcı oluyoruz. Her bir öğrenciyle yaklaşık 40 dakika görüşüyoruz. Bu görüşmelerimizde öncelikle öğrencinin ilgisi, yaşam projesi ve üniversite yaşamından beklentileri üzerine ön bilgiler aldıktan sonra, öğrencinin mevcut sınav performansı doğrultusunda söz konusu ilgi, proje ve beklentilerine yanıt verebilecek bölüm önerilerimizi yazılı olarak kendisine sunuyoruz. Yardıma ihtiyacı olanlar için bizler buradayız” dedi. Apaydın, görüşmelerde öğrencilerin bizzat bulunmaları gerektiğini vurgulayarak, yalnızca velilerin geldiği randevuların kabul edilmeyeceğini aktardı.

“İyi bir puan aldım, boşa gitsin istemiyorum”

Destek Masası hizmetinden yararlanan Gaye Duyurucu, yoğun ve stresli bir sınav süreci yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Puanlar açıklandığı andan itibaren strese girdim. Çankaya Belediyesinin bu hizmetini duyar duymaz randevu aldım. Bugün hocalarımızla yaptığım görüşme beni çok rahatlattı. İyi bir puan aldım ve boşa gitmesini istemiyorum. Çankaya Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”