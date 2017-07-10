Çankaya’da yatırımlar yükselmeye devam ediyor

İlçenin dört bir yanında Çankaya Evinden yüzme havuzuna, pazar yerinden kreşe inşaat çalışmaları devam eden Çankaya Belediyesinin kültür sanatın merkezi olacak yapıları da yükseliyor. Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı niteliğindeki Atatürk Kültür Merkezi’nin temel çalışmaları devam ederken Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı.

Başkent’in önemli yapıları arasına girecek Atatürk Kültür Merkezi’nin, Ankara’nın en değerli alanı üzerine inşa edildiğini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz kent rantının kente dönmesini isteyen bir belediyeyiz, en değerli arsalarımızı kültür sanat alanına ayırmak bizim için onurdur” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi, 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa ediliyor. Uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkez, orkestra çukuru ve akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak. Bin ve 500 kişilik iki salondan oluşan Atatürk Kültür Merkezi, galeri kullanımlı fuayesiyle de önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez, planlanan 250 araçlı otopark ile de misafirlerine kolaylık sağlayacak.

Etkinlik merkezi olarak tasarlanan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi de bin 100 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. İki kattan oluşan merkezde müzik, fotoğrafçılık, drama, resim atölyelerinin yanı sıra iki de sergi salonu yer alacak.