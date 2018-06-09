Çankaya’da yaz spor okulu başlıyor

Çankaya Belediyesinin 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okuluna bu yıl bin 521 çocuk kaydoldu. Yoğun talebin hemen hemen hepsine cevap vermeye çalışan Çankaya Belediyesi, bu yıl da çocuklara futbol, basketbol, voleybol, tenis, aikido, satranç, karate ve yüzme branşlarında eğitim verecek. Dersler, Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri, Galeri Çankaya ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yapılacak. Branşlardan karateye 119, futbola 224, basketbola 236, satranca 163, aikidoya 155,voleybola 184, tenise 140, yüzmeye ise 300 çocuk katılacak.

Çocuklarını gönül rahatlığıyla Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okullarına yollayacaklarını dile getiren veliler, çocuklarının yoğun geçen eğitim yılının ardından sporla dolu bir yaz geçirecek olmalarından mutlu olduklarını ve evde bilgisayarın başında oturmaktansa arkadaşlarıyla vakit geçirmelerinin yararlı olduğunu belirterek Çankaya Belediyesine teşekkür ettiler.

Çocuklara ücretsiz servis

Branşlarında uzman antrenörler tarafından ücretsiz olarak verilecek dersler öncesi Çankaya Belediyesi tarafından öğrencilere şort, tişört, şapka, çorap gibi spor çalışma anında ihtiyaç duyacakları malzemeler hediye edildi. 18 Haziran-27 Temmuz tarihleri arası gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklara ücretsiz servis imkanı da sağlanacak. Yaz Spor Okulu katılım listeleri 11-12 Haziran tarihleri arası Çankaya Belediyesinin internet sitesinde yayınlanacak.