Fiziksel, duygusal veya ekonomik şiddete maruz kalan kadınların neler yapabileceğinin anlatıldığı kitapçıklarla, kadınların yasal haklarını öğrenmesi amaçlanıyor.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren çalışmaları ile “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, yeni bir uygulamaya daha başlıyor. Türkiye’nin ilk mor bayraklı belediyesi, Temmuz başı itibariyle, nikah başvurusu yapan çiftlere, kadın hakları içerikli kitapçıklar hediye edecek. “Haklarımız Var!”, “Ekonomik Haklarımız Var!”, “Cinselliğimiz Var!”, “Doğurganlık Haklarımız Var!” başlıklı dört farklı kitapçıktan oluşan set ile kadınların yasal haklarını öğrenmesi amaçlanıyor. Fiziksel, duygusal veya ekonomik şiddete maruz kalan kadınların neler yapabileceğinin aktarıldığı kitapçıklarda, kadın sağlığı, zorla evlendirme, Türk Medeni Kanunu, boşanma gibi konular ele alınıyor.

Çankaya Belediyesinin Kadının İnsan Hakları-Yerel Yeni Çözümler Derneği ile imzaladığı protokol kapsamında başlatılacak uygulama ile kadınların eşitlikçi toplum düzeninin kurulması ve korunmasına katılımını desteklemek amaçlanıyor. Belediye, kadının özgür yurttaşlar olarak yaşamın her alanında var olabilmesini sağlamak üzere düzenlenecek farklı eğitim programlarına da hazırlanıyor. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal demokrat belediyecilik anlayışlarıyla her türlü ayrımcılığın önüne geçmek üzere çalıştıklarını, kadın hakları konusunda sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını belirtti. Çankaya’nın kadın hakları konusunda tüm dünyaya öncülük etmiş Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen, “Bu durum bize kadın hakları konusundaki çalışmalarımızla da model olma yükümlülüğü veriyor” ifadelerinde bulundu.