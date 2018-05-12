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12 Mayıs 2018 11:12

Çankaya’dan Annelere Günü’ne özel “Müzeyyen”

Çankaya Belediyesi, Anneler Günü’ne özel konserde Ankaralıları Şevval Sam’ın sahne performansı “Müzeyyen”le buluşturdu.

Çankaya’dan Annelere Günü’ne özel “Müzeyyen”

12 Mayıs 2018 11:12


Müzeyyen Senar’ın yaşam öyküsü ve sevilen şarkılarının yer aldığı oyun, Ankaralılar tarafından ayakta alkışlandı.


Çankaya Belediyesi, Anneler Günü kutlamasında Şevval Sam’ın Müzeyyen Senar’ın yaşamından kesitler ve iz bırakan şarkılarından oluşan “Müzeyyen” adlı eserini MEB Şura Salonu’nda Başkentlilerle buluşturdu.


Türk Müziğinin unutulmaz seslerinden Müzeyyen Senar’ın 84 yıllık sanat yaşamında sahneye çıktığı ilk günden Atatürk’ün huzuruna çıktığı ana, evliliklerinden çocuklarına pek çok detayın aktarıldığı oyunda Şevval Sam, Senar’ın iz bırakan şarkılarını izleyicilerle birlikte seslendirdi.


Müzeyyen Senar’ın saz arkadaşlarından Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar’ın sahnede eşlik ettiği Şevval Sam, Başkentlilerin beğenisini topladı.


Müzeyyen Senar’ın yaşamından fotoğraflar ve alkışlar eşliğinde performansını tamamladıktan sonra Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner’den çiçeğini alan Sam, Çankaya Belediyesine teşekkür ederek tüm annelerin gününü kutladı.




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