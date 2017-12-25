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25 Aralık 2017 12:00

Çankaya’dan Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) sahibi Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

Türkiye Kalite Derneği ile imzaladığı “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” ile EFQM Mükemmellik Modeli’ni hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) sahibi Nilüfer Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Çankaya’dan Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) sahibi Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

25 Aralık 2017 12:00


“Türkiye’nin En İyi İlçe Belediyesi” unvanını taşıyan Çankaya Belediyesi, EFQM ödülü sahibi Nilüfer Belediyesini ziyaret etti. 20 kişiden oluşan heyet Nilüfer Belediyesini EFQM ödülüne götüren süreç hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” ile EFQM Mükemmellik Modeli sürecine giren Çankaya Belediyesi, mükemmel iş sonuçları elde etmeyi amaçlıyor. Nilüfer Belediyesinin, “Vatandaşa değer katma” kategorisinde 2013 yılında Avrupa Kalite Ödülleri (EFQM) çerçevesinde aldığı "Başarı Ödülü"nün aşamaları hakkında yerinde incelemelerde bulunan Çankaya Belediyesi heyeti, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in mahallelerde düzenlediği ‘Başkan Burada’ karavanını da ziyaret etti.



EFQM nedir?


Gelişen kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışının Avrupa’da en yaygın modeli olan EFQM Mükemmellik Modeli 9 kriterden oluşuyor. Model çalışan ve toplum mutluluğunun; stratejilerin; çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönlendirilerek sağlanabileceği ve kurumların ve kuruluşların mükemmel iş sonuçları elde edeceği mantığı üzerine kurulu.




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