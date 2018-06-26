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26 Haziran 2018 13:56

Çankaya’dan Cebeci’ye acil asfalt ekibi

Çankaya Belediyesi bir yandan mahallelerdeki asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Cebeci bölgesinde çeşitli altyapı kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tahribata uğrayan sokakları yeniden asfaltlıyor.

Çankaya’dan Cebeci’ye acil asfalt ekibi

26 Haziran 2018 13:56


Çankaya Belediyesi, Cebeci bölgesinde çeşitli altyapı kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tahribata uğrayan sokaklarda tam kaplama asfalt ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.


Asfalt çalışmalarını Ertuğrulgazi Mahallesi başta olmak üzere, Cebeci’nin birçok mahallesinde sürdüren Çankaya Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini sonlandırmak için Uzungemiciler, Burç ve Bafra sokaklarda çalışmalarına başladı.


Ankara Cebeci’de eskiyen ve yıpranan elektrik direklerinin yenileme çalışmalarını da yakından takip eden Çankaya Belediyesi, elektrik firmalarının yenileme çalışmaları sırasında kazdığı sokakları, kurduğu acil asfalt ekibi ile onarıyor.




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