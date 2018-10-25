Çankaya'dan çevreye farkındalık eğitimi

Çankaya Belediyesi, çevreye duyarlı ve öğretici çalışmalarını sürdürüyor. Atık yönetimi ve çevre bilinci ile ilgili farkındalık eğitimine bu kez öğrenciler yerine öğretmenler katıldı.

Çankaya Belediyesi, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde “Eğiticilerin Eğitimi Semineri” düzenledi. Atık piller ve ambalaj atıkları olmak üzere 2 bölümden oluşan seminere, ilçedeki ilk ve orta öğretim okullarından birer öğretmen davet edildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGÇEV) katkılarıyla düzenlenen seminerde, çevre koruma ve geri dönüşümü teşvik etmek amaçlanırken, ambalaj atıkları ve atık piller ile atıkların zararları ve toplanmaları konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Çankaya Belediyesinin atık yönetimi ile ilgili bilgilerin de verildiği seminer, öğretmenlerin soru ve görüşleri ile devam etti. Eğitimin sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgilendirici kitapçık ve broşürler armağan edildi.