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13 Haziran 2018 14:41

Çankaya’dan eğimli bölgelere merdivenli yol

Çankaya Belediyesi, yüksek ve eğimli bölgelerde merdivenli yol yapımını sürdürüyor.

Çankaya’dan eğimli bölgelere merdivenli yol

13 Haziran 2018 14:41


Çankaya Belediyesi, ilçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde merdivenli yol yapımına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin yüksek rakımlı ve eğimli kesimlerinde vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için kolaylık sağlayan andezit basamaklı korkuluklu merdivenli yolları vatandaşların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, bir yandan da eskiyen ve yıpranan merdivenli yolları tamir ediyor. Çankaya’nın yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, merdiven basamaklarını andezit taşlarla korkulukları da paslanmaz kromajla kaplarken, merdivenleri döşediği betonları da kendi üretimi olan malzeme ile kaplıyor.


Vatandaşların eğimli yollarda ve yüksek kesimlerde rahat yürüyebilmeleri için çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, bu zamana kadar 80 bin 590 metrekare merdivenli yol yapımı gerçekleştirdi.




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