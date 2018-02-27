Çankaya’dan gençlere tam destek

Çankaya Belediyesinin binin üzerinde sporcu ile 25 bin taraftarı ağırladığı Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yaklaşık üç ay süren turnuvanın final maçı, renkli görüntülere sahne oldu. Final maçının ardından turnuvanın kupaları sahiplerini buldu. Turnuvada, Rauf Orbay Ortaokulu dördüncü, Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu üçüncü, Fevzi Özbey Ortaokulu ise ikincilik kupasını kaldırdı. Renkli geçen kupa töreninde Necla İlhan İpekçi Ortaokulu ise turnuvanın birincisi olmayı başararak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’nın elinden kupalarını alan şampiyon sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi.

Müsabakalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sporculara desteğin süreceğini belirtti. 250’den fazla takımın katıldığı müsabakalara ev sahipliği yapmaktan ve genç sporcuları desteklemekten mutluluk duyduklarını söyleyen Taşdelen, “Bundan sonra da her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla gençlerimizin ve sporun yanında olacağız” ifadelerinde bulundu.