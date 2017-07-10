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10 Temmuz 2017 11:39

Çankaya’dan istihdam garantili eğitim

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, 25 kişiye istihdam garantili ‘Silahlı Güvenlik Eğitimi’ verecek.

Çankaya’dan istihdam garantili eğitim

10 Temmuz 2017 11:39

Çankaya Belediyesi, verdiği eğitimini tamamlayan ve girecekleri sınav sonrasında güvenlik kartını almaya hak kazanan özel güvenlik adaylarına özel sektörde istihdam sağlayacak.


Çankaya Belediyesi, işsizlik oranlarının giderek yükseldiği ülkemizde istihdam olanaklı meslek edindirme kurslarından biri olan Silahlı Güvenlik Eğitimi verecek. 21 yaş ve üzeri en az lise mezunu kişilerin başvurabileceği eğitim, Ağustos’un ikinci haftası başlayacak. Toplam 17 günde 120 saat şeklinde yapılacak eğitim, 25 kişilik gruptan oluşacak. Eğitim sonrasında sınava tabi tutulacak özel güvenlik adaylarına özel sektörde iş imkanı da sağlanacak. Özel güvenlik elemanı ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlarla iletişimi Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi kuracak. Merkez, eğitime katılan ve güvenlik kartını temin eden hiçbir adayı açıkta bırakmayacak.


Eğitime başvurular, Ziya Gökalp Caddesinde bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı B 2 Blok Kat 5’te yer alan İş ve İstihdam Merkezi’ne yapılabilecek. Başvuruda bulunmak için bilgi almak isteyenler İş ve İstihdam Merkezi’nin 458 89 00/1070-1071-1072 numaralı telefonlarını arayabiliyor.




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