Çankaya'dan merdivenli yol atağı

Çankaya Belediyesi ilçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için kolaylık sağlayan andezit basamaklı, korkuluklu merdivenli yolları ilçe sakinlerinin kullanımına hazır hale getiriyor.

İlçedeki eğimli yollara merdivenli yol yapımına devam eden Çankaya Belediyesi bir yandan da eskiyen ve yıpranan merdivenli yolları tamir ediyor. Çankaya'nın yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, merdiven basamaklarını andezit taşlarla korkulukları da paslanmaz kromajla kaplıyor.

Bu sene 4 bin metrekare merdivenli yol

Vatandaşların eğimli yollarda ve yüksek kesimlerde rahat yürüyebilmeleri için çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, 2018 yılına kadar ilçedeki 87 mahalle, 333 sokakta 80 bin 590 metrekare merdivenli yolu halkın hizmetine sundu. Merdivenli yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, bu sene 13 mahalle, 32 sokakta 4 bin metrekarelik merdivenli yolu tamamladı.