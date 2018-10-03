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Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı

Çankaya Belediyesi, planlı ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalar kapsamında ilçe sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor.


Çankaya Belediyesi, tehlike arz eden, işgallere açık hale gelerek kentin içinde kalan gecekonduların tespitini yaparak bir bir yıkımını gerçekleştiriyor. Görüntü kirliliğine neden olan gecekonduların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca yasal yollarla yıkımını gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, bu yıl Ocak ayından bu yana 384 gecekondu yıkımını koordineli bir biçimde tamamladı. Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya bölgesinde nüfus artışıyla birlikte gecekondu yıkımlarını aralıksız sürdüren Belediye, yıkım çalışmalarını kentsel dönüşüm bölgeleri olan Çamlıtepe, Mimar Sinan, 50. Yıl, Bağcılar, Birlik ve Kızılırmak bölgelerinde yoğunlaştırıyor. Belediyenin park ve rekreasyon alanları ile ticaret alanlarında kurulan gecekondularda yıkım çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, yıkım aşamalarında resmi kurumlarla da işbirliğini ihmal etmiyor.

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