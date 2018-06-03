Çankaya’dan Ramazan ayı boyunca 120 bin kişiye iftar

Ramazan sonuna kadar yaklaşık 200 bin vatandaşa iftar verilmesi hedefleniyor.

Çankaya Belediyesi bu yıl da iftar çadırlarında paylaşma ve dayanışma duygularını yaşatmayı sürdürüyor. 2014 yılından bu yana her yıl 5 bölgede iftar çadırı kuran belediye, bu Ramazan ayına kadar 585 bin kişiyi kardeşlik sofralarında ağırladı. Bu Ramazan’da vatandaşlarca yoğun ilgi gören iftar çadırlarında her gün 6 bini aşkın kişi ağırlanıyor. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda ise sivil toplum kuruluşlarına iftar düzenleniyor.

Çankaya Belediye Başkanlığı görevine seçildiği günden itibaren siyasi görüş, düşünce, dini inancı ne olursa olsun herkese eşit hizmet götürme anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Eşitlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma, birlik özellikle şu günlerde en çok ihtiyacımız olan kavramlar. Çankaya’da hiçbir zaman siyasi düşüncesinden dolayı, inancından, kimliğinden dolayı hiç kimse ötekileştirilmez. Ramazan ayı boyunca sofralarımızı tüm yurttaşlarımıza açıyoruz. Birlik ve beraberliği yaşatmaya çalışıyoruz. Çankayamızın dört bir yanında halkımızın faydalanabileceği eserleri hem açtık hem de açmaya devam ediyoruz. Bütün çabamız halkımızın mutluluğu içindir” diye konuştu.