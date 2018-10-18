Çankaya'dan vefa örneği

Şubat ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çankaya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Reyhan Şar'ın adının verildiği park, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından açıldı. Törene Şar'ın eşi, çocukları, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda Çankayalı katıldı.

Çankaya Belediyesi, Şubat ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çankaya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Reyhan Şar'a vefa göstererek, adını Dikmen Keklikpınarı'nda bir parka verdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen Reyhan Şar Parkı açılış törenine, Şar'ın eşi, çocukları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda Çankayalı katıldı. Taşdelen, açılışta yaptığı konuşmada, “Belediyecilik sadece binalar yapmak, tesisler açmak değil aynı zamanda vefa göstermektir. İşte biz de bu vefayı göstermek üzere bugün bir aradayız. Bu sebepten parkımız küçük ama anlamı büyük. Bulunduğu ortamda yaşam enerjisiyle Reyhan abla kendini fark ettirirdi, o nedenle ani kaybı hepimizi derinden yaraladı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi olarak Reyhan Şar'ın kentte emeği olduğunu vurgulayan Taşdelen, Reyhan Şar Parkı ile birlikte bu sene açılan park sayısının 62'ye ulaştığını kaydetti. Reyhan Şar'ın eşi Naki Şar da, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ederek, “Gösterilen bu vefa duygusunu hiçbir zaman ne biz ne de Çankaya unutacaktır” dedi.

Dikmen Caddesi üzerinde 628 metrekarelik bir alana sahip olan parkın içerisinde bir süs havuzu, çocuk oyun alanı ve oturma grupları yer alıyor.