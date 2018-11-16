Çankayalı ailelere “hoş geldin bebek” hediyesi

Çankaya Belediyesinin 2015 yılında hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesi sürüyor. Çankaya'da ikamet eden ve yeni bebek sahibi aileleri ziyaret eden belediye sağlık ekipleri, aileleri çocuk bakımıyla ilgili bilgilendirmesinin yanı sıra bebeklerin 3-6 aylık arası ihtiyaçlarını karşılayan “Hoş Geldin Bebek Seti” armağan ediyor. Çankaya Belediyesinin aile sağlığı ve eğitimi hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecinde eğitim ve sağlık desteğiyle bebek ile ailenin izlenmesi amacını taşıyan “Hoş Geldin Bebek” projesi, bugüne kadar 2 bin 340 aileye ulaştı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ‘hayırlı olsun' dileklerini içeren tebrik kartını aileye sunan ekipler, evdeki diğer kardeşler için de Çankaya Belediyesi Çocuk Kitapları Serisi kitapları, kırtasiye seti ve yaş grubuna göre oyuncak hediye ediyor.

Son olarak Eda ve Barış Eryetkin çiftini ziyaret eden Çankaya Belediyesi sağlık ekibi, hayata merhaba diyen Berfin bebeğin bakımı için bilgi vermesinin yanı sıra ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin sevincine de ortak oldu. Ekipler, genç çifte bebeklerin hassasiyeti düşünülerek hazırlanmış "Hoş Geldin Bebek Seti"ni armağan etti.

Set, yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven ve bebek anne omuz örtüsünün bulunduğu 11 parçadan oluşuyor. Belediye, vatandaşların "Hoş Geldin Bebek Seti"ne ulaşması için muhtarlıklara, aile hekimliklerine bilgilendirme broşürü bırakıyor. Bebek setinden edinmek isteyenler, 0 312 458 89 00/1167 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabiliyorlar.