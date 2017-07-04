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04 Temmuz 2017 11:15

Çankayalı binden fazla çocuk yaz okuluna gidiyor

Çankaya Belediyesinin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği yaz spor okullarına bu yıl bin 180 çocuk kaydoldu.

Çankayalı binden fazla çocuk yaz okuluna gidiyor

04 Temmuz 2017 11:15

Yaz dönemini doya doya sporla geçirecek çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde yeteneklerini sergiliyor.


Çankaya Belediyesi gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve disiplinine sahip bireyler olması için çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediyesinin geleneksel hale gelen yaz spor okulları ile bu yıl bin 180 çocuk sporla tanıştı. 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen okullarda eğitimler, uzman antrenörler eşliğinde 4 farklı adreste gerçekleşiyor. Yoğun talebin hemen hemen hepsine cevap vermeye çalışan Çankaya Belediyesi, bu yıl da çocuklara futbol, basketbol, tenis branşlarını Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesislerinde, voleybol ve aikido branşlarını Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda, yüzme branşını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde, satrancı ise Çankaya Belediyesi Binası içerisinde veriyor. Her sabah belirli noktadan servisle alınan çocuklar antreman yerlerine güvenli bir şekilde ulaştırılıyor. Eğitimler sonrası da alındıkları yerlere yeniden bırakılıyor. Çocuklar eğitimleri, branşlarında uzman antrenörlerden alıyor.




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