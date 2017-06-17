Çankayalı çocuklar doğa ile buluştu

Çankaya Belediyesinin özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların yararlanması için hayata geçirdiği Yaz Doğa Kampı’nın üçüncüsü Beypazarı Eğriova Milli Parkı’nda gerçekleşti. Yaşları 9-12 arasında değişen 180 çocuğun üç grup halinde katıldığı kampın her anı dolu dolu ve öğretici aktivitelerle renklendi.

Uzman eğitmenler ve doğa rehberlerinin eşlik ettiği çocuklar üç günlük kamp süresince trekking (doğa yürüyüşü), tırmanma, olta balıkçılığı, dart ve kano gezisi gibi fiziksel dayanıklılıklarını artıracak sporların yanı sıra sosyal ve bilişsel açıdan gelişimlerine yardımcı olacak etkinliklere de katılıyorlar. Örneğin kampın ikinci gününde drama çalışan ve çevre eğitimi gören çocuklar buldukları materyallerle maket ve resim yapıyorlar. Kamp alanında ve yürüyüş güzergahında buldukları materyalleri toplayan çocuklar bir yandan doğayı korumuş bir yandan hayal güçlerini kullanarak kendilerini ifade edecek maket ve resimler yapmış oluyorlar.

Profesyonel olarak hazırlanmış bir kamp alanında ranzalı çadırlarda kalan çocukların beslenmesi de özenle düşünülmüş. Bir aşçı ekibi tarafından, sahra mutfağında pişirilen ev yemeklerini yiyen çocukların ücretsiz ulaşım dahil tüm ihtiyaçlarını belediye karşılıyor. Kampta çocuklara izci liderler, drama eğitmenleri ve sağlık ekibi eşlik ediyor. Akşamları kamp ateşi etrafında toplanan ve takım liderlerinin eşliğinde doğaya saygı ve takım ruhu gibi konularda sohbet eden çocuklar, üç günlük kamptan büyük keyif aldıklarını söylüyor. Spor aktivitelerinin yanı sıra doğayla iç içe geçirdikleri zamanın da kendilerini motive ettiğini belirten çocuklar, kendilerine bu fırsatı sunan Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini iletti.

Yaz Doğa Kampı’yla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Taşdelen, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampın dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar düşünülerek hayata geçirildiğini söyledi. Bademlidere, Cebeci, Karapınar ve Yüzüncüyıl bölgelerindeki Çankaya Evlerine ve etüt merkezlerine devam eden çocukların yanı sıra belediye ekiplerinin mahalleler bazında yaptığı araştırmalarla ulaştıkları çocukların kampa davet edildiğini kaydeden Taşdelen, “Çankaya, başkentin ekonomik açıdan en müreffeh ilçesi. Ancak bizim de desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı bölgelerimiz var. Yeni nesil belediyecilik anlayışımız gereği herkese eşit ve kaliteli hizmet götürmeyi benimsedik. Bu nedenle Çankaya’nın dezavantajlı bölgelerinde yaşasa bile bütün çocuklarımıza ulaşacağız ve hak ettikleri güzel deneyimleri yaşamalarına imkan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.