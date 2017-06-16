Çankayalı çocuklara yaz spor okulu imkanı

22 Haziran’a kadar devam etmesi planlanan kayıtlar ilk 3 günde doldu. Çocuklar her sene olduğu gibi bu yaz da spora doyacak.

Çankaya Belediyesinin 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği yaz spor okullarına bu yıl bin 180 çocuk kaydoldu. Yoğun talebin hemen hemen hepsine cevap vermeye çalışan Çankaya Belediyesi, bu yıl da çocuklara futbol, basketbol, voleybol, tenis, aikido, satranç ve yüzme branşlarında eğitim verecek. Dersler, Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri, Galeri Çankaya ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yapılacak.

Çocuklarını gönül rahatlığıyla Çankaya Belediyesi yaz spor okullarına yollayacaklarını dile getiren veliler, “Yoğun geçen bir eğitim yılının ardından çocuklarımızın sporla dolu bir yaz geçirecek olmaları bizi de mutlu ediyor. Evde bilgisayarın başında oturmaktansa şimdi arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirecekler. Çankaya Belediyesine bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Branşlarında uzman antrenörler tarafından ücretsiz olarak verilecek dersler öncesi Çankaya Belediyesi tarafından öğrencilere şort, tişört, şapka, çorap gibi spor çalışma anında ihtiyaç duyacakları malzemeler de hediye edildi. 28 Haziran-11 Ağustos tarihleri arası gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklara ücretsiz servis imkanı sağlanacak.