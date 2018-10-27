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Çankayalı çocuklarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanırken belediyenin kreşlerinde eğitim gören çocuklar bayram coşkusunu erken yaşadı.

Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanırken belediyenin kreşlerinde eğitim gören çocuklar bayram coşkusunu erken yaşadı.


Gerçekleştirdiği yatırımlar ve hizmetlerle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'yı örnek belediyecilik anlayışı ile tanıştıran Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı meşaleli yürüyüş ve konserle taçlandıracak. Milli Kütüphaneden başlayıp Anıtpark'a kadar sürecek meşaleli yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Nilüfer'in seslendireceği şarkılara eşlik edecek Ankaralılar, Çankaya'yı bayram yerine çevirecek.


Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kreşlerinde erken kutlayan Çankayalı minikler Atatürk tişörtlerini giyip ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyetin 95. yılını coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

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