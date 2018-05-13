Çankayalı gençlerin kupa heyecanı

Futbolda Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi, basketbolda Çayyolu Final Anadolu Lisesi, voleybolda Tınaztepe Anadolu Lisesi birinci oldu. Birincilere kupa ve madalyalarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen verdi.

Çankaya Belediyesi Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı liseli gençlerin katıldığı bir spor turnuvasıyla kutladı. “Gençler Sahada Kalpler Ata’da” sloganıyla düzenlenen turnuvaya 41 okul 912 öğrenci katıldı. Dereceye giren okul takımlarına kupalarını ve madalyalarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen verdi.

Çankaya Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın adına yakışır bir şekilde en güzel Çankaya’da kutlandığını dile getiren Başkan Taşdelen, “Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. 41 okulumuzun katıldığı spor turnuvamız sizlerle birlikte amacına ulaştı. Spor özünde sadece rekabeti barından bir aktivite değildir. Spor dayanışmanın, birlikteliğin de ifadesidir. Sizlerin burada güzel vakit geçirmeniz ve dostluk, dayanışma, birliktelik adına yeni şeyler öğrenmeniz bizim için değerlidir” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Çankaya’da coşkuyla kutlanacağını hatırlatan Taşdelen, “19 Mayıs günü de Anıt Park’ta Üniversiteler Arası Müzik Yarışması ve Şebnem Ferah konseri olacak” diyerek gençleri davet etti.

Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında düzenlenen turnuvada birinciler Antalya Side’de tatil ödülü kazanırken ikinciler de Amasra Safranbolu gezisi ile ödüllendirildi. Futbolda birinci Bahçelievler Deneme Lisesi, ikinci Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi, üçüncü Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Basketbolda birinci Çayyolu Final Anadolu Lisesi, ikinci Ayrancı Anadolu Lisesi, üçüncü Kampüs Koleji oldu. Voleybolda ise birinci Tınaztepe Anadolu Lisesi, ikinci Mehmet Emin Reşitzade Anadolu Lisesi, üçüncü ise Bahçelievler Deneme Lisesi oldu.