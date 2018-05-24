Çankayalı minikler mezun oldu

Çankaya Belediyesi minik öğrencilerini mezun ediyor. Yaklaşık üç yıl boyunca Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde okul öncesi eğitimi alan çocuklar, hazırladıkları gösteriler eşliğinde mezuniyet coşkusu yaşadı. Bu yıl Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen ve 3 gün süren mezuniyet törenlerinde Masal Kalesi, Martı, Ata, Barış, Mutluluk, Bulut, Umut, Deniz, Dostluk, Berkin Elvan ve Togan Özliyen Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan 312 çocuk ailelerine ve öğretmenlerine de gurur yaşattı.

Yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalarıyla yeteneklerini sahnede büyük bir başarıyla sergileyen minikler, izleyenlerden tam not aldı. İşaret dili ile İstiklal Marşı okumadan marşlara, halk oyunlarından valse, şiir okumadan enstrüman çalmaya kadar çeşitli performanslarını aileleri ve öğretmenlerine sergileyen çocuklar, izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Türkiye’de kreş alanında geniş kapasite ile kaliteli ve yaygın hizmeti sunan yerel yönetim olan Çankaya Belediyesinin 12 kreşi mevcut. Başkan Alper Taşdelen döneminde 7 kreş açan ve kapasitesini yüzde 60 oranında artıran Çankaya Belediyesi, bu yıl da yüzlerce başvuru aldı. Kreşlerine kayıtlarını noter huzurunda çekilen kurayla belirleyen Belediye, bin 500 çocuğa okul öncesi eğitim hizmeti verecek.