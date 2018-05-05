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05 Mayıs 2018 11:17

Çankayalı miniklerden bahar sürprizi

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar bahar gelişini kutladı.

Çankayalı miniklerden bahar sürprizi

05 Mayıs 2018 11:17

Ailelerine sürpriz gösteriler hazırlayan Mutluluk Kreşi çocuklarının heyecanına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ortak oldu.


Yerel yönetimler arasında okul öncesi eğitimde sunduğu kaliteli hizmetle velilerin tercihi olan Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, havaların ısınmasıyla birlikte ‘bahara merhaba’ şenliğinde gösteriler düzenliyor. Yaşamkent Mutluluk Kreşi çocukları yıl boyunca hazırladıkları gösterileri ailelerine sunmanın heyecanını yaşadı. Belediye Başkanı Alper Taşdelen de çocukların bu heyecanına ortak oldu.


Çankaya Belediyesi’nin 12 kreşinden birisi olan Mutluluk Kreşinde eğitim gören 3-6 yaş arası çocuklar dans edip şarkı söyleyerek ailelerine güzel bir sürpriz hazırladı. Etkinlikte tüm hünerlerini sergileyen çocuklar, velilerinden ve Taşdelen’den alkış aldılar.


“Gelecekteki güzel günlerini de görürüz”


Çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiğimiz bu dönemde 7 yeni kreş açtık. Onların bilimin ışığında Atatürk’ün devrimlerine yakışır birer birey olmaları için çaba gösteriyoruz. En değerli varlıklarınızı bizlere emanet edip güvendiğiniz için siz velilere de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah çocuklarımızın gelecekteki güzel günlerini de görürüz” diye konuştu.




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