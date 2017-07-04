Çankayalı muhtarlar Nevşehir ve Kırşehir’i gezdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müze ve Türbesi ile Kırşehir’deki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile Japon Bahçesi’ni ziyaret eden muhtarlar, kültür gezilerinin devam etmesini istedi.

Çankaya Belediyesinin muhtarlara yönelik çalışmaları kültür gezileriyle devam ediyor. Daha önce Eskişehir ve Antalya’ya düzenlenen kültür ve bilgilendirme gezilerinin ardından Çankayalı muhtarlar bu kez de Kırşehir Kaman’daki Japon Bahçesi ve Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret etti. Çankaya’ya bağlanan kırsal mahalleler dahil 90 muhtarın katıldığı gezi, eğlenceli anlara da sahne oldu. Sabah erken saatlerde Çankaya Belediyesi önünden kalkan iki otobüsle yola çıkan muhtarlar sadece mola yerlerinde değil otobüste de bir hayli keyifliydi. Kahvaltı molasından sonra yol boyunca şarkılar söyleyen ve otobüste halay da çeken muhtarların neşesi görülmeye değerdi.

İlk olarak Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Ziyaret Alanı’na ve Hacı Bektaş Veli Müzesi’ne giden muhtarlar, burada rehberler eşliğinde müze ve ören yerini gezdi. Muhtarlar, Hacı Bektaş Veli’nin 40 gün çile çektiği ve 40. gün “Ya Hak” dedikten sonra açılan bir delik olan ve bu delikten geçenlerin günahlarının af olacağına veya takılmadan geçenlerin günahsız olduğuna inanılan Deliklitaş’tan geçmek için sıraya girdi. Daha sonra Kırşehir’e devam eden kafile burada ilk olarak Ahi Evran Türbesi’ni ziyaret etti.

Öğle yemeği molasının ardından Kırşehir Japon Bahçesi’ni ve aynı alan içerisinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden muhtarlar, tur rehberlerinin anlatımları eşliğinde Kırşehir ve civar bölgelerin Eski Tunç Çağı’na dek uzanan tarihçesiyle Japon Bahçesi’nin özelliklerini dinledi. Kalehöyük ve civarındaki kazıların başlatılmasında ve sürdürülmesinde önemli rol oynayan Japon İmparatoru adına yapılan anı bahçesinde de güzel vakit geçiren muhtarlar, akşam yemeğinin ardından Ankara’ya döndü. Geziden ziyadesiyle memnun kaldıklarını ve bu tür kültür gezilerinin yaygınlaştırılmasını istediklerini belirten muhtarlar, “Bizi böyle keyifli ve bilgilendirici bir kültür gezisinde bir araya getirerek birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen’e teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Çankayalı muhtarların, belediye hizmetlerinin halka duyurulması ve halkın isteklerinin belediyeye iletilmesi noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, “Muhtarlar, yerel ve doğrudan demokrasinin ilk basamağı. Bu nedenle, hem verdikleri hizmet hem de belediye ve halk arasında köprü olmaları nedeniyle muhtarlarımız bizim için çok önemli. Bizim Çankayalıyla olan iletişimimizde büyük bir rol oynuyorlar. Bu kültür gezileri de muhtarların birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve kendi aralarındaki koordinasyonu güçlendirmeleri için düzenleniyor. Çünkü Çankaya çok büyük bir ilçe. Bir muhtarımız Yakup Abdal’da bir diğeri Türkkonut Mahallesi’nde. Her zaman bir araya gelmeleri mümkün olmuyor. Bu gezilerin bir amacı da bu birlikteliği sağlamak” ifadelerini kullandı.