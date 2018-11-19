Çankayalı sporculardan yeni rekor

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Mısır'ın El-Uksur şehrinde 10-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkekler Halter Şampiyonası'nda Milli Takım'a 13 madalya kazandırdı.

Şampiyonadan 18 madalya ile dönen Türk Milli Takımı'nın 10 sporcusunun 8'i Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden. Kulüp sporcularından Nur Sultan Uzuğ, benchpress ve powerlifting kategorilerinde toplamda 111 kilo ile Dünya rekoru kıran ilk Türk kadın sporcu oldu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye'nin katıldığı organizasyonlarda milli takımlara en fazla sporcu vermenin gururunu yaşıyor. En son Mısır'ın El-Uksur şehrinde 10-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkekler Halter Şampiyonası'nda 10 kişiden oluşan milli kafileye 8 sporcu ile katılan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 18 madalyanın 13'ünü kazanmanın gururunu yaşadı.

Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Kadın ve Erkek Milli Takım sporcuları 2 altın, 12 gümüş ve 4 bronz madalya ile yurda dönerken, kazanılan 18 madalyanın 13'ünü, Çankaya Belediyesi sporcuları elde etti.

Milli Takımın aldığı başarılı sonuçlarda en büyük paya sahip olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları şampiyonada kadınlarda 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya, erkeklerde ise 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Çankaya sporcusu tarih yazdı

Türkiye'de kadınlarda üst üste 12 kez şampiyonluk yaşayan erkeklerde ise 12 yılda 10 kez şampiyon olarak kupalara ambargo koyan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, başarılarına devam ediyor. Çankayalı sporculardan Nur Sultan Uzuğ, benchpress ve powerlifting kategorilerinde toplamda 111 kilo ile Dünya rekoru kıran ilk Türk kadın sporcu oldu. Bir diğer Çankayalı sporcu Döndü Yeşilyurt ise 1 altın ve 1 gümüş kazanarak Türk bayrağını dalgalandırma gururunu yaşattı. (BC-UA-S)