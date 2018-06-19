Çankayalı yaşlı ve engelliler sandığa taşınacak

Çankaya Belediyesi, 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için tüm araçlarını kullanıma sundu. Belediye, demokratik haklarını kullanmak istediği halde ulaşım güçlüğü çeken engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alarak sandıklara taşımasının ardından tekrar evlerine bırakacak. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen Çankayalıların, Çankaya Belediyesi otoparkını (432 24 03 / 432 20 99) 23 Haziran 2018 tarihine kadar arayarak kayıt yaptırması yeterli olacak. Kayıt yaptıramamış engelli ve yaşlı vatandaşlar 24 Haziran Pazar günü söz konusu telefona başvurmaları durumunda, araçların yoğunluğuna göre taşınabilecek.