Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 12:39

Çankayalılar kültür gezilerine devam ediyor

Yaşadığı şehrin dışına çıkamayan Çankayalılar için kültür gezileri düzenleyen Çankaya Belediyesi, 6 bin 547 Çankayalıyı Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya gibi illere götürerek farklı şehirler görmelerini sağladı.

Çankayalılar kültür gezilerine devam ediyor

02 Temmuz 2017 12:39


Çankaya Belediyesi, “Mutluluk Hepimizin Hakkı” sloganıyla hizmet vermeye devam ederek 6 bin 547 Çankayalıyı kültür gezileriyle buluşturdu. Belediye, nisan ayında başlattığı kültür gezileri ile vatandaşları Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya’ya götürdü.


Çankaya Belediyesinin Nisan 2017’de başlattığı kültür gezileri büyük ilgi görüyor. Başladığı günden bu yana 6 bin 547 Çankayalı kültür gezileri ile farklı şehirler görmenin mutluluğunu yaşadı. Ramazan ayı nedeniyle periyodu düşürülen gezi programları yaz döneminde yoğun olarak gerçekleştirilecek. Gezilerde öncelik daha önce hiç Ankara dışına çıkmamış vatandaşlara veriliyor. Çankayalıların yeni yerler görmeleri, şehir hayatının stresinden uzaklaşmaları, tarihi ve kültürel mirasları yakından tanımaları amacıyla Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya’ya düzenlen gezilere katılmak için ikametgah kağıdı ile birlikte Çankaya Evlerine ve semt muhtarlarına başvurmak yeterli oluyor.


Yıl boyunca gezilerden toplam 20 bin vatandaşın yararlanabilmesini amaçlayan Çankaya Belediyesi, söz konusu rakamın seneye 50 bin olmasını planlıyor.



Rehber eşliğinde geziliyor


Vatandaşları, kayıt noktalarından alıp yine aynı yere bırakan Çankaya Belediyesi, araçta ikram ettiği kahvaltıların ardından vatandaşlara öğle ve akşam yemeğinde de gidilen yöreye özgü menüler sunuyor. Gezilen yeri uzman rehber eşliğinde dolaşan vatandaşlar, camiler, türbeler, anıtlar, yapılar hakkında da ayrıntılı bilgi alarak kültürel bir yolculuğa çıkıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:17
  • Öğle :13:04
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!