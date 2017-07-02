Çankayalılar kültür gezilerine devam ediyor

Çankaya Belediyesi, “Mutluluk Hepimizin Hakkı” sloganıyla hizmet vermeye devam ederek 6 bin 547 Çankayalıyı kültür gezileriyle buluşturdu. Belediye, nisan ayında başlattığı kültür gezileri ile vatandaşları Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya’ya götürdü.

Çankaya Belediyesinin Nisan 2017’de başlattığı kültür gezileri büyük ilgi görüyor. Başladığı günden bu yana 6 bin 547 Çankayalı kültür gezileri ile farklı şehirler görmenin mutluluğunu yaşadı. Ramazan ayı nedeniyle periyodu düşürülen gezi programları yaz döneminde yoğun olarak gerçekleştirilecek. Gezilerde öncelik daha önce hiç Ankara dışına çıkmamış vatandaşlara veriliyor. Çankayalıların yeni yerler görmeleri, şehir hayatının stresinden uzaklaşmaları, tarihi ve kültürel mirasları yakından tanımaları amacıyla Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya’ya düzenlen gezilere katılmak için ikametgah kağıdı ile birlikte Çankaya Evlerine ve semt muhtarlarına başvurmak yeterli oluyor.

Yıl boyunca gezilerden toplam 20 bin vatandaşın yararlanabilmesini amaçlayan Çankaya Belediyesi, söz konusu rakamın seneye 50 bin olmasını planlıyor.

Rehber eşliğinde geziliyor

Vatandaşları, kayıt noktalarından alıp yine aynı yere bırakan Çankaya Belediyesi, araçta ikram ettiği kahvaltıların ardından vatandaşlara öğle ve akşam yemeğinde de gidilen yöreye özgü menüler sunuyor. Gezilen yeri uzman rehber eşliğinde dolaşan vatandaşlar, camiler, türbeler, anıtlar, yapılar hakkında da ayrıntılı bilgi alarak kültürel bir yolculuğa çıkıyor.