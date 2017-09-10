Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 11:27

Çankayalıların ürünleri Nallıhan’da

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde üretilen el emeği ürünler Nallıhan’da sergilendi.

Çankayalıların ürünleri Nallıhan’da

10 Eylül 2017 11:27


Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali’nde yer alan ürünler büyük beğeni topladı.


Çankaya Belediyesinin hobiden meslek edinmeye kadar 97 farklı branşta eğitim verdiği Çankaya Evleri’nde üretilen el emeği ürünler, Nallıhan’a konuk oldu. Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali’nde yer alan ürünler, Nallıhanlıların beğenisine sunuldu.


Festival kapsamında, Çankaya Evleri’ne devam eden kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı dekoratif ev aksesuarlarından mefruşata,kağıt rölyeften keçe işlerine kadar pek çok ürün yer aldı.


Sokak gösterilerinin, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin, çocuk oyun atölyelerinin yanı sıra fotoğraf sergilerinin de yer aldığı festivalde el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç