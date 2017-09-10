Çankayalıların ürünleri Nallıhan’da

Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali’nde yer alan ürünler büyük beğeni topladı.

Çankaya Belediyesinin hobiden meslek edinmeye kadar 97 farklı branşta eğitim verdiği Çankaya Evleri’nde üretilen el emeği ürünler, Nallıhan’a konuk oldu. Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali’nde yer alan ürünler, Nallıhanlıların beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında, Çankaya Evleri’ne devam eden kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı dekoratif ev aksesuarlarından mefruşata,kağıt rölyeften keçe işlerine kadar pek çok ürün yer aldı.

Sokak gösterilerinin, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin, çocuk oyun atölyelerinin yanı sıra fotoğraf sergilerinin de yer aldığı festivalde el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.