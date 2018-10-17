Çankaya'nın 2019 bütçesi onaylandı

Çankaya Belediye Meclisi, 2019 Mali Yılı Analitik Bütçe Tasarısı'nı onayladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında toplanan Çankaya Belediye Meclisi, 2019 Mali Yılı Analitik Bütçe Tasarısı'nı onayladı. Yeni dönem bütçesi 960 Milyon Lira olarak belirlendi. Çankaya Belediye Meclisi'nde grubu bulunan parti sözcülerinin yaptıkları konuşmaların ardından 960 milyon lira olarak hazırlanan bütçe tasarısı, madde madde okunarak oylandı. Oylamanın ardından bir teşekkür konuşması yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'da üretilen hizmetlerin tüm Ankaralılar tarafından kullanıldığına dikkat çekti. Taşdelen, 4 yıl içinde Çankayalılara verdikleri tüm hizmet sözlerini yerine getirdiklerini, son bir yılı da söz verdiklerinden çok daha fazlasını Çankaya'ya kazandırmak için kullanmakta olduklarını söyledi. Tüm bu hizmetleri belediyenin kendi ürettiği kaynaklarla ve sıfır borçla yaptıklarının altını çizen Taşdelen, "Biz bugüne kadar her Çankayalıyı siyasi görüşüne, dinine, mezhebine, etnik kimliğine bakmadan eşit hizmet almayı hak eden saygın yurttaşlar olarak gördük, bu bakışla hizmet verdik. 2019 bütçesinin de tüm Çankayalılara eşit hizmet olarak döneceğinden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.