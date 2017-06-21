Çankaya’nın Baharevleri 5 ayda 18 bin kişiyi konuk etti

Ayrancı, Cebeci, Oran ve Sokullu Baharevleri, özel günlerden seminerlere, konser ve gezilerden film gösterimlerine, 99 sosyal ve kültürel etkinlikle vatandaşları buluşturdu.

Çankaya Belediyesinin Ayrancı, Cebeci, Oran ve Dikmen Sokullu semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Vatandaşların birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan Baharevlerinde kültür, sanat ve farkındalık amaçlı pek çok etkinlik de düzenlendi. 99 etkinliğin düzenlendiği Baharevlerinde, konusunda uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık günleri düzenlendi. Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı sunuyor. Alzheimer, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevlerinde Dünya Sağlık Günü dolayısıyla ölçümler ve taramalar da yapıldı.

Ayrancı, Oran, Cebeci ve Sokullu Baharevlerinde 18 bin 730 vatandaşı konuk edilirken, yaşıtlarıyla hoşça vakit geçiren 891 çocuk da oyun evlerinde konuk oldu. Oyun evlerinin bulunduğu Ayrancı, Cebeci ve Sokullu Baharevlerinde büyükanne ve büyükbabalar vakit geçirirken çocuklar da öğretmenler eşliğinde akranlarıyla oyun oynuyor. Çankaya Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal mekanlar; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında yoğun ilgi görüyor.