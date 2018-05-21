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21 Mayıs 2018 12:11

Çankaya’nın dört bir yanında sergi heyecanı yaşandı

Çankaya’nın dört bir yanında bulunan Çankaya Evlerinin her birinde yıl boyu üretilen el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Çankaya’nın dört bir yanında sergi heyecanı yaşandı

21 Mayıs 2018 12:11


21’inci yüzyılın ‘halkevleri’ olarak hizmet veren Çankaya Evleri meslek edindirme, hobi ve kişisel gelişim kursları ile her kesimden vatandaşın uğrak noktası olan merkezlerde yıl sonu sergi heyecanı yaşandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 Çankaya Evi ile sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evlerinden yaklaşık 26 bin vatandaş yararlandı. Çankaya’nın hemen her semtinde bulunan Çankaya Evlerinde kaliteli zaman geçirmek, kendini geliştirmek ve sosyalleşmek için gelenler ürünlerini sergilemenin heyecanını yaşadı. Uzman eğitmenler tarafından verilen yağlı boya resim, seramik, keçe, kağıt rölyef, takı tasarımı, dikiş nakış, mefruşat, taş boyama, tel kırma gibi birbirinden farklı kurslara katılanlar, en güzel eserlerini halkla buluşturdu. Her bir Çankaya Evi kendi kursiyerleri için düzenlediği sergi programı ile hem kursiyerlerini onore etti hem de çevre halkına keyifli bir gün yaşattı.



93 farklı kurs hizmeti


Çankaya Evlerinde etkinlik ve kurs programları vatandaşların talepleri dikkate alınarak belirleniyor. Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, karakalem, seramik, dekoratif ahşap boyama, kağıt rölyef, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 93 kurs çeşidi ile hizmet veren Çankaya Evlerinin en önemli rolü ise insanların sosyalleşmesine olanak sağlayan sıcak ve samimi ortamı olması. Vatandaşların gönül rahatlığı ile geldiği merkezlerde açılan çocuklar için masal odaları ve yaşlılar için baharevleri de ayrı bir avantaj sağlıyor. Kurs programları sonrası Çankaya Evlerinde tüm katılımcılara sertifika da veriliyor.




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