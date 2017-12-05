Çankaya’nın kırtasiye seti köy okullarında

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in eğitimde dayanışma seferberliği, okullarda kırtasiye seti dağıtımlarıyla devam ediyor. Bugüne dek ilçe sınırları içerisinde yer alan 181 okulun tadilat ve bakım onarımını gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, okulların açılmasının ardından başlattığı eğitim seti desteğini talep gelen her yerde sürdürüyor. Ankara’nın ilçesi olan Haymana’ya bağlı Kerpiç köyünden gelen talep üzerine okul çocukları için kırtasiye setleri ve çocuk kitapları hazırlayan ekipler, Başkent’e 130 kilometre uzakta bulunan öğrencileri mutlu etmek için yola çıktı.

Taşımalı eğitimin sürdüğü, takım sporlarında Ankara’da dereceler yapmış çocukların yer aldığı okula ulaşan ekipler, ilk ve ortaokul öğrencilerine öğretmenleri eşliğinde dağıtım yaptı.