Çankaya’nın ücretsiz sağlık hizmetleri sürüyor

Temel sağlık hizmetlerini almak her yurttaşımızın hakkıdır" dedi.

Çankaya Belediyesinin sağlık evlerinde ücretsiz olarak verdiği birinci basamak sağlık hizmeti ile ağız ve diş sağlığı hizmetinden yılın ilk 5 ayında 7 bin 59 vatandaş yararlandı. Çankaya Belediyesi sağlık evlerinde ağız ve diş sağlığı teşhis ve tedavisi ile hemşirelik hizmeti ağırlıkta olmak üzere vatandaşlara sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz hizmet veriliyor. Çankaya Belediyesi sağlık evlerinden sadece Çankaya’da ikamet eden değil, başvuran her vatandaş yararlanabiliyor.

Sağlık hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve ücretsiz olması gerektiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Siyasi görüşüne, inancına, kim olduğuna bakmaksızın ve ayırım yapmadan hizmet verdiğimiz sağlık evlerimizden dileyen her vatandaşımız yararlanabiliyor. Halkımızın sağlık problemi olduğunda kolaylıkla ulaşabilecekleri mesafede bulunan sağlık evlerimizde hemşirelik, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ağız ve diş sağlığı konusunda hizmetler alınabiliyor. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Sağlık Kart projesi ile vatandaşlarımızın özel hastanelerden yüzde 50’ye varan indirim almasını sağlıyoruz. İnsanlar sağlık gibi temel ihtiyaçlarını giderirken maddi kaygı taşımalılar. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, yurttaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmetlerini artırarak vermeye devam edeceğiz. Temel sağlık hizmetlerini almak her yurttaşımızın hakkıdır. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği , sağlıkla ilgili çalışmalarımızı yetkimiz ölçüsünde sürdürüyor, vatandaşlarımızın en iyi imkanlardan yararlanması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi sağlık evlerinde ağız ve diş sağlığı konusunda, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği, hemşirelik hizmeti kapsamında ise pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve yara bakımı gibi konularda sağlık hizmeti veriliyor. Çankaya Belediyesinin sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar için sağlık evi adresleri şöyle:

"Çankaya Halk Sağlığı Merkezi; Mithatpaşa Cad. No: 52 Kızılay

Mürsel Uluç Mah. Sağlıkevi ; Mürsel Uluç Mah. 113. Sok. No: 64 Dikmen-İlker

Çelikkale Sağlıkevi; Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen

Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlıkevi; Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sok. No: 4 Yıldız

Turgut Varol Sağlıkevi; Kahire Cad. Birlik Mah. No: 3 Çankaya."