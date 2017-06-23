Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 12:43

Çankaya’nın ücretsiz sağlık hizmetleri sürüyor

Çankaya Belediyesinin sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, yurttaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmetlerini artırarak vermeye devam edeceğiz.

Çankaya’nın ücretsiz sağlık hizmetleri sürüyor

23 Haziran 2017 12:43

Temel sağlık hizmetlerini almak her yurttaşımızın hakkıdır" dedi.


Çankaya Belediyesinin sağlık evlerinde ücretsiz olarak verdiği birinci basamak sağlık hizmeti ile ağız ve diş sağlığı hizmetinden yılın ilk 5 ayında 7 bin 59 vatandaş yararlandı. Çankaya Belediyesi sağlık evlerinde ağız ve diş sağlığı teşhis ve tedavisi ile hemşirelik hizmeti ağırlıkta olmak üzere vatandaşlara sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz hizmet veriliyor. Çankaya Belediyesi sağlık evlerinden sadece Çankaya’da ikamet eden değil, başvuran her vatandaş yararlanabiliyor.


Sağlık hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve ücretsiz olması gerektiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Siyasi görüşüne, inancına, kim olduğuna bakmaksızın ve ayırım yapmadan hizmet verdiğimiz sağlık evlerimizden dileyen her vatandaşımız yararlanabiliyor. Halkımızın sağlık problemi olduğunda kolaylıkla ulaşabilecekleri mesafede bulunan sağlık evlerimizde hemşirelik, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ağız ve diş sağlığı konusunda hizmetler alınabiliyor. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Sağlık Kart projesi ile vatandaşlarımızın özel hastanelerden yüzde 50’ye varan indirim almasını sağlıyoruz. İnsanlar sağlık gibi temel ihtiyaçlarını giderirken maddi kaygı taşımalılar. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, yurttaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmetlerini artırarak vermeye devam edeceğiz. Temel sağlık hizmetlerini almak her yurttaşımızın hakkıdır. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği , sağlıkla ilgili çalışmalarımızı yetkimiz ölçüsünde sürdürüyor, vatandaşlarımızın en iyi imkanlardan yararlanması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.


Çankaya Belediyesi sağlık evlerinde ağız ve diş sağlığı konusunda, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği, hemşirelik hizmeti kapsamında ise pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve yara bakımı gibi konularda sağlık hizmeti veriliyor. Çankaya Belediyesinin sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar için sağlık evi adresleri şöyle:


"Çankaya Halk Sağlığı Merkezi; Mithatpaşa Cad. No: 52 Kızılay


Mürsel Uluç Mah. Sağlıkevi ; Mürsel Uluç Mah. 113. Sok. No: 64 Dikmen-İlker


Çelikkale Sağlıkevi; Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen


Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlıkevi; Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sok. No: 4 Yıldız


Turgut Varol Sağlıkevi; Kahire Cad. Birlik Mah. No: 3 Çankaya."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:14
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!