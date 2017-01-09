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09 Ocak 2017 11:18

Çankaya’nın web sitesi artık iki dilli

Çankaya’nın web sitesi artık iki dilli

09 Ocak 2017 11:18

Çankaya Belediyesi, altyapı ve içerik hazırlıkları bir süredir devam eden resmi kurum web sitesinin İngilizce versiyonunu tamamlayarak yayına soktu.
İlçe hakkında genel bilgilerin yanı sıra öne çıkan belediye hizmetleri ve uluslararası işbirliği projeleri hakkında İngilizce bilgilendirme ve haberlere yer verilen sitede ayrıca sanat etkinliklerine yönelik bilgiler de olacak.
Başkentin en büyük ilçesi olan ve tüm diplomatik misyona ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi, resmi internet sitesini de buna uygun hale getirdi. İlçede yer alan büyükelçilik ve uluslararası örgütlerin temsilcilikleri ile Ankara’da yaşayan veya Ankara’yı ziyaret etmeyi düşünen yabancıların da kullanımı düşünülerek hazırlanan sitede, Çankaya ilçesi hakkında genel bilgilendirmelerin yanı sıra öne çıkan belediye hizmetleri ve büyük projeler de yer alıyor. Uluslararası işbirliği çalışmalarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı site, düzenli olarak güncellenecek. Sitede ayrıca Çankaya Belediyesinin ev sahipliği yaptığı sanat etkinliklerine de yer verilecek.



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