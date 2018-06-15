Çankaya’ya bayram hediyesi temizlik araçları

Çankaya’ya bayram hediyesi niteliğinde olan araçlar, dar alanlara girebilme, kaldırım ve yol temizleme özelliklerine sahip. Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren, camilerde halk sağlığı için gerekli hijyeni sağlayan Çankaya Belediyesi, bayrama bünyesine kattığı yeni temizlik araçlarıyla girdi. Dar alanlara dahi girebilen araçlar, el tabancasıyla yıkama, ağaçların diplerindeki çöpleri çekme aparatını da üstünde taşıyor. Topladığı çöpleri direk yer üstü konteynerlarına dökebilecek olan araçlara kısa süre içinde 6 metreküplük yeni yol süpürme araçları da eklenecek.

Bayram öncesi yoğun alışverişlerin yapılacağı pazar yerlerini de büyük bir özenle temizleyen, sebze ve meyvelerin hijyenik bir ortamda satışa sunulmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, kendisine bağlı köyleri de unutmadı. Kömürcü, Evciler, Karahasanlı, Akarlar, Yaylaköy, Çavuşlu ve Tekke köylerinde cami temizliği ve konteyner ilavesi yapan Çankaya Belediyesi, eksik, kırık ve kullanılamaz durumdaki konteynerları da yeniledi. İlçede bin adet kompozit kapaklı çöp kovası ilavesi de yapan Çankaya Belediyesi, tüm bölgede eksikleri tamamladı.